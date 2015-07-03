Європарламент розгляне пропозицію України про направлення спостерігачів на місцеві вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейського парламенту Мартін Шульц сказав під час зустрічі з президентом Петром Порошенком.

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Зокрема, глава Української держави зазначив, що під час спілкування з президентом Європарламенту окремої уваги буде приділено підготовці до місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня.

"І буде надзвичайно важливо, щоб спостерігачі з боку Європарламенту були присутні на цих виборах і підтвердили вільне волевиявлення українських громадян", - сказав Порошенко, звертаючись до Мартіна Шульца.

У свою чергу президент Європарламенту заявив, що Європейський парламент не має такої традиції направляти своїх спостерігачів на місцеві чи регіональні вибори. "Однак, беручи до уваги особливу ситуацію в країні, я думаю, що ми з колегами зможемо досить таки швидко надати вам відповідь на ваше прохання", - наголосив Мартін Шульц.