В одному з великих міст України заборонили прокат електросамокатів

Протягом 14 днів фірми прокату мають повністю звільнити вулиці від електричних самокатів, зарядних станцій та іншого супутнього обладнання.

Чернівецька міська рада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів - Bolt, Vevi та Jet.ua. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Чернівецької міської ради 10 серпня, його підтримали 22 депутати.

Згідно з проєктом рішення, причиною стали численні звернення мешканців міста щодо хаотичного розміщення електросамокатів, порушення правил дорожнього руху та створення небезпеки для учасників дорожнього руху.

У документі зазначено, що протягом 14 днів фірми прокату мають повністю звільнити вулиці від електричних самокатів, зарядних станцій та іншого супутнього обладнання. Якщо компанії не приберуть самокати у зазначений термін, їх заберуть на майданчик тимчасового зберігання з подальшим відшкодуванням відповідних витрат.

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Електросамокати – інші новини

Нагадаємо, що в Одесі, по Трасі здоров’я, яка пролягає вздовж усіх центральних пляжів, заборонили рух електросамокатів. З 1 серпня щотижня проводитимуться спільні рейди представників Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальної установи "СМЕП" та патрульної поліції для перевірки дотримання заборони.

З 1 липня у Львові користувачі прокатних електросамокатів, які залишатимуть транспорт у недозволених місцях, мають сплачувати додатковий збір у розмірі 100 гривень. Зокрема в історичному центрі міста та прилеглих територіях, межа яких співпадає із зовнішньою межею третьої зони паркування, залишати прокатні електросамокати можна лише у спеціально визначених місцях для паркування.

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