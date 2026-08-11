В одному з великих міст України заборонили прокат електросамокатів

Чернівецька міська рада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів - Bolt, Vevi та Jet.ua. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Чернівецької міської ради 10 серпня, його підтримали 22 депутати.
Згідно з проєктом рішення, причиною стали численні звернення мешканців міста щодо хаотичного розміщення електросамокатів, порушення правил дорожнього руху та створення небезпеки для учасників дорожнього руху.
У документі зазначено, що протягом 14 днів фірми прокату мають повністю звільнити вулиці від електричних самокатів, зарядних станцій та іншого супутнього обладнання. Якщо компанії не приберуть самокати у зазначений термін, їх заберуть на майданчик тимчасового зберігання з подальшим відшкодуванням відповідних витрат.
Електросамокати – інші новини
Нагадаємо, що в Одесі, по Трасі здоров’я, яка пролягає вздовж усіх центральних пляжів, заборонили рух електросамокатів. З 1 серпня щотижня проводитимуться спільні рейди представників Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальної установи "СМЕП" та патрульної поліції для перевірки дотримання заборони.
З 1 липня у Львові користувачі прокатних електросамокатів, які залишатимуть транспорт у недозволених місцях, мають сплачувати додатковий збір у розмірі 100 гривень. Зокрема в історичному центрі міста та прилеглих територіях, межа яких співпадає із зовнішньою межею третьої зони паркування, залишати прокатні електросамокати можна лише у спеціально визначених місцях для паркування.