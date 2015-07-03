Шульц вважає, що для врегулювання ситуації на Донбасі потрібно проводити переговори з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді України.

Шульц зазначив, що міжнародне співтовариство мусить зробити все для того, аби запобігти "повному виходу цієї ситуації (на сході України - УНІАН) з-під контролю".

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"Є лише одне нормальне рішення. І це політичне рішення. При повній повазі до української територіальної цілісності і суверенітету. І політичне рішення може бути знайдене лише разом з Російською Федерацією. У нас немає вибору, але треба проводити переговори з Росією", - сказав він.

Водночас, наголосив Шульц, необхідно чітко вказувати на те, що "ми не відмовимося від наших принципів і не буде ніякого повернення до справ, як завжди, якщо Мінські угоди не будуть повністю виконуватись".