БЮТ може зняти Турчинова з виборів
09:08, 14 квітня 2008Політика
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Будуть домовленості
|Павло Мовчан
«Мені здається, що тут треба багато докласти сили, або шукати порозуміння з одним з тих, хто має сьогодні вищі рейтинги. Бо маленький період для старту не дає можливості розкрутити претендента на цю посаду Олександра Турчинова. Безперечно, будуть домовленості» – каже представник від фракції БЮТ.
За словами Павла Мовчана, будуть існувати різні варіанти, щоб не програти національно-демократичним силам в столиці України.
Блок Юлії Тимошенко кандидатом на посаду мера Києва висунув Олександра Турчинова. Позачергові вибори міського голови столиці України відбудуться 25 травня.
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