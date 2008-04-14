БЮТ може зняти Турчинова з виборів

Представники БЮТ не виключають зняття свого кандидата під час виборів міського голови Києва, – повідомив в ефірі Радіо Свобода народний депутат від БЮТ Павло Мовчан

«Мені здається, що тут треба багато докласти сили, або шукати порозуміння з одним з тих, хто має сьогодні вищі рейтинги. Бо маленький період для старту не дає можливості розкрутити претендента на цю посаду Олександра Турчинова. Безперечно, будуть домовленості» – каже представник від фракції БЮТ.

За словами Павла Мовчана, будуть існувати різні варіанти, щоб не програти національно-демократичним силам в столиці України.

Блок Юлії Тимошенко кандидатом на посаду мера Києва висунув Олександра Турчинова. Позачергові вибори міського голови столиці України відбудуться 25 травня.