НУ-НС наполягає, що Добкін і Черновецький одним миром мазані

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” наполягає на тому, щоб завтра на розгляд Верховної Ради було винесене питання про проведення дострокових виборів міської влади Харкова.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, Тимчасова слідча комісія, яка розслідує факти зловживань з боку влади Харкова, готова надати відповідну інформацію Верховній Раді. «Ми ухвалили рішення щодо позачергових виборів у Києві, ми повинні ухвалити рішення і щодо позачергових виборів у Харкові. Не може бути якогось подвійного стандарту в підходах до діяльності керівників громад, у яких виявлені однакові зловживання», - сказав він.