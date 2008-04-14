Асоціація міст України відкликала Омельченка з посади представника у ВР

Асоціація міст України та общин відкликала голову комітету Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА з посади постійного представника Асоціації в парламенті.

Про це йдеться у зверненні асоціації до голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, повідомляє «Главред».

«11 квітня 2008 року Правління Асоціації міст України та общин скасувало своє попереднє рішення від 10 жовтня 2007 року про призначення народного депутата України Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА постійним представником Асоціації у Верховній Раді», - йдеться у зверненні.

«За це питання проголосували одностайно всі члени правління, присутні на засіданні, - повідомив виконуючий обов`язки виконавчого директора Асоціації Віктор КРАВЧЕНКО. – Коли ми призначали Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА постійним представником нашої Асоціації в парламенті, то сподівалися, що він захищатиме права і законні інтереси територіальних общин-членів Асоціації. Але насправді все виявилося не так, як ми чекали».

«Першу негативну реакцію членів правління викликало те, що ОМЕЛЬЧЕНКО наполіг на ухваленні в першому читанні закону про внесення змін до закону про місцеве самоврядування. Асоціація була категорично не згодна з цілим рядом положень цього законопроекту, особливо щодо розширення контрольних повноважень місцевих державних адміністрацій стосовно органів місцевого самоврядування», - розповів В.КРАВЧЕНКО.

«Другий негативний резонанс викликала його позиція, коли обговорювалося питання про призначення дострокових виборів у Києві і Харкові. Нам не дали об`єктивно обговорити це питання», - зазначив він.

«У мене складалося враження, що ОМЕЛЬЧЕНКО більше використовував Асоціацію в своїх інтересах, ніж працював на неї», - підкреслив В.КРАВЧЕНКО.

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Асоціація міст України відкликала Омельченка з посади представника асоціації у Верховній Раді

Київ. 14 квітня. УНІАН. Асоціація міст України та общин відкликала голову комітету Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА з посади постійного представника Асоціації в парламенті.

Про це йдеться у зверненні асоціації до голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, повідомляє «Главред».

«11 квітня 2008 року Правління Асоціації міст України та общин скасувало своє попереднє рішення від 10 жовтня 2007 року про призначення народного депутата України Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА постійним представником Асоціації у Верховній Раді», - йдеться у зверненні.

«За це питання проголосували одностайно всі члени правління, присутні на засіданні, - повідомив виконуючий обов`язки виконавчого директора Асоціації Віктор КРАВЧЕНКО. – Коли ми призначали Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА постійним представником нашої Асоціації в парламенті, то сподівалися, що він захищатиме права і законні інтереси територіальних общин-членів Асоціації. Але насправді все виявилося не так, як ми чекали».

«Першу негативну реакцію членів правління викликало те, що ОМЕЛЬЧЕНКО наполіг на ухваленні в першому читанні закону про внесення змін до закону про місцеве самоврядування. Асоціація була категорично не згодна з цілим рядом положень цього законопроекту, особливо щодо розширення контрольних повноважень місцевих державних адміністрацій стосовно органів місцевого самоврядування», - розповів В.КРАВЧЕНКО.

«Другий негативний резонанс викликала його позиція, коли обговорювалося питання про призначення дострокових виборів у Києві і Харкові. Нам не дали об`єктивно обговорити це питання», - зазначив він.

«У мене складалося враження, що ОМЕЛЬЧЕНКО більше використовував Асоціацію в своїх інтересах, ніж працював на неї», - підкреслив В.КРАВЧЕНКО.