Порошенко передав депутатам реакцію українців на "кредитний закон": ви - безвідповідальні негідники

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.

За словами глави держави, закон про реструктуризацію валютних кредитів «веде до тотального колапсу банківської системи, до тотального знищення золотовалютних резервів України».

Порошенко назвав цей закон «абсолютно популістським», додавши, що він «за рахунок коштів усіх платників податків надає перевагу 65 тисячам позичальників, які просто не можуть чи не хочуть платити кредити».

Також президент вважає, що «частина депутатів, яка голосувала за це, виявляється, є власниками величезної кількості валютних кредитів».

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«Це просто корупція, коли ти під себе пишеш закон, щоб просто не повертати гроші. А ще й фінансуєш кредитні майдани, намагаючись дестабілізувати владу», - додав Порошенко.

«Я тішуся реакцією відповідальної України, реакцією відповідальних українців. Політики, які вийшли, чекаючи оплесків, отримали реакцію: «Ви негідники, безвідповідальні, непрофесійні, популістські, які ведуть країну до знищення», - резюмував президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості, за курсом на дату укладання такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідних 226.

Водночас у парламенті вже зареєстровано проект постанови щодо переголосування цього закону у зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема, через неперсональне голосування.