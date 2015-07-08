Друзі підозрюваного в убивстві Бузини Медведька звинуватили міліцію у крадіжці та порушенні процедури обшуку

Про це повідомила Українській правді дівчина Оксана – одна з тих, чий дім обшукали 18 червня, в день затримання Медведька.

За її словами, одночасно відбувалися ще три обшуки знайомих Медведька.

Родину Медведьків родина Оксани знає понад 20 років. Андрій напередодні арешту був у них у гостях. Пізніше виявилось, що за Медведьком давно вели стеження – і його слід привів міліцію до дому Оксани. Міліція також посилалася на те, що брат Оксани влітку 2014 року служив добровольцем на сході України.

За словами дівчини, о 10:30 ранку 18 червня близько 20 силовиків із автоматами і в балаклавах почали ламати огорожу її будинку, бити вікна і ламати двері. Разом з ними було 10 осіб у цивільному.

"Коли ми питали "що сталося?", у відповідь кричали "Ложись на пол!". Не було зрозуміло, що це міліція, ми до останнього думали, що нас грабують. Я навіть встигла викликати міліцію, поки ламали двері в мою кімнату. Ще був момент, коли один із силовиків кілька разів вдарив брата і почав допитуватись "Кем ты был на Майдане?", - згадує вона.

Потім чоловіки показали ухвалу суду про обшук, проте сам обшук відбувався із численними порушеннями.

Читайте такожПідозрюваного у вбивстві Бузини Медведька Апеляційний суд Києва залишив під вартою"Шукали 2-3 особи одночасно у різних кімнатах. Вилучили техніку, комп’ютери, телефони, ноутбуки, планшети. Копії протоколу не видали, незважаючи на наші прохання", - згадує Оксана.

Наприкінці обшуку один чоловік представився слідчим – Плюшкіним Артемом Юрієвичем – і вручив повістку на допит.

Допит згодом скасували і цей слідчий заявив, що документами і речами родини Оксани він вже не займається, бо справу передали комусь іншому.

"Після обшуку ми виявили, що зникли також гроші (300 євро і 400 доларів) і туристична куртка брата. Цікаво, чи не вискочить вона згодом як доказ чого-небудь, враховуючи те, як масштабно фабрикується справа Бузини, – показання опитаних свідків не беруться до справи і т. п.", - зазначає Оксана.

Вона також відзначає, що обшук у них почався о 10:30, а вже о 10:48 міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про розкриття вбивства Олеся Бузини і арешт Андрія Медведька й Дениса Поліщука.

На допит родичів Оксани більше не кликали, на заяви про видачу копії протоколу в міліції не реагують. До неї додому силовики більше не приходили, але дівчина побоюється повторного обшуку, оскільки в понеділок на суді Медведька його адвокати попереджали про те, що будуть нові обшуки і намагання підкинути зброю і боєприпаси.

Як відомо, 16 квітня близько 13:00 журналіста Бузину розстріляли біля його будинку в Києві.

18 червня Аваков заявив про розкриття справи. Затримали Дениса Поліщука та Андрія Медведька, ще одну людину затримали, але потімвідпустили.

19 червня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під арештом для Медведька. Поліщука також ув’язнили на 2 місяці, за кілька днів за нього внесли заставу, але згодом заставу скасували.

Захист Медведька оскаржив його арешт, але Апеляційний суд Києва 6 липня не задовольнив апеляцію.