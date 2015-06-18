Аваков назвав імена підозрюваних у вбивстві Бузини

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вбивство Бузини розкрито... Сьогодні вранці двоє встановлених підозрюваних були затримані. Двоє киян: Медведько Андрій Олександрович, 27.09.1989 р. н, Поліщук Денис Валерійович, 14.06.1990 р.н.», - написав Аваков.

Він відзначив, що карний розшук та слідство МВС упродовж двох місяців проводили розслідування цього вбивства. Були встановлені факти і одержані прямі докази участі у цьому злочині групи осіб, зокрема безпосередні виконавці вбивства.

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«Нами встановлено, коли, де і в кого зазначені особи купували автомобіль, на якому згодом стежили за Бузиною. Саме на цьому автомобілі злочинці й втекли з місця вбивства», - пише Аваков.

За його інформацією, згодом цей автомобіль було встановлено та вилучено речові докази. За результатами проведених судових експертиз отримані прямі докази причетності зазначених осіб до скоєння цього вбивства.

«Коли я кажу прямі докази – це, зокрема, експертизи ДНК з покинутого злочинцями одягу з місця злочину, експертизи слідів в автомобілі, прямі впізнання свідків, матеріали негласного спостереження, яке вели оперативники карного розшуку МВС щодо підозрюваних у злочині», - зазначив міністр, додавши, що після проведення всіх необхідний гласних і негласних слідчих дій, збору всіх необхідних прямих доказів вранці 18 червня зазначені особи були затримані.

Як повідомлялося, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він мешкав.