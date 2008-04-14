Єдиний центр заявляє, що Медведчук написав для Тимошенко текст нової Конституції

Політична партія “Єдиний центр” засуджує плани Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з розробки змін до Конституції.

Про це йдеться у заяві партії, переданій УНІАН.

“Плани створення у Верховній Раді Тимчасової спеціальної комісії з розробки змін до Конституції не мають нічого спільного з конституційним процесом і переслідують виключно політичну мету. Головними персонажами цього спектаклю є БЮТ і Партія регіонів, кожен з яких намагається зіграти власну роль. При цьому союзники по навколоконституційних маніпуляціях хочуть використати один одного так, щоб виконати свої внутрішньопартійні завдання на ближчу перспективу”, – зазначається у заяві.

В “Єдиному центрі” вважають, що слід розуміти визначальні моменти, які виразно характеризують суть цього питання та напрямки його розвитку.

Насамперед, створення у парламенті ТСК (завдяки голосам фракцій БЮТ і ПР) є черговим лобовим ударом проти демократичної більшості у ВР, оскільки фракція іншого рівноправного учасника коаліції – блоку “Наша Україна – Народна самооборона” – не підтримує цю ініціативу, говориться у документі. При цьому уточнюється, що проти такої заяви “виступають ті депутати від НУ-НС, хто не перекинувся думками та ділами в табір “воїнів світла”.

“Голосування БЮТ за ТСК – це рукавичка, кинута Президентові. Це створення альтернативи створеній з ініціативи глави держави Національній конституційній раді, де забезпечено максимально можливе політичне та суспільне представництво. Натомість парламентська спеціальна комісія – це клуб за інтересами двох політгравців, де інші потенційні учасники будуть виконувати малопривабливу роль статистів, щось на зразок “кушать подано”. ТСК – це ще один великий камінь у своєрідній Берлінській стіні, яку БЮТ зводить всередині демократичних сил і яка відділяє БЮТ від Президента В.ЮЩЕНКА”, - переконані представники “Єдиного центру”.

Вони прогнозують, що 15 квітня конституційна комісія у Верховній Раді буде створена. “Вже розроблено і текст нового Основного Закону. Його спеціально для Ю.ТИМОШЕНКО написав Віктор МЕДВЕДЧУК – її новий ідеолог, порадник і лобіст. Звісно, “документ” виписаний під “замовника”, який бачить себе в такому бажаному президентському кріслі. Так само зрозуміло, що положення нью-Конституції суттєво розбігаються зі змістом таких понять, як “демократія”, “розподіл влад”, “відповідальність”, - вважають підписанти документу .

На думку представників “Єдиного центру”, далі у планах тандему БЮТ і Партії регіонів – голосування за цей проект і направлення його до Конституційного Суду. При цьому власне зміст не має значення, адже це лише проміжний маневр.

“Головна ж мета фактично створеної неокоаліції – перевибори Верховної Ради. Кожен із учасників цього забігу на коротку дистанцію плекає свій розрахунок: БЮТ, зберігаючи контроль над урядом, прагне поліпшити електоральний результат; Партія регіонів – розв’язати низку внутрішніх проблем, пов’язаних з існуванням різних груп впливу”, - переконані в “Єдиному центрі”.

“Безперечно, така комбінація буде маскуватися солодкими словесами про інтереси людей і країни, які так вправно проголошують політики з БЮТ. Насправді для досягнення своїх партійних цілей цей блок готовий піти на руйнацію політичних домовленостей, досягнутих під час останньої виборчої кампанії. Однак саме за майбутню демократичну коаліцію, яку підтримав Президент, голосували наші виборці”, - нагадується у заяві.

“Єдиний центр” вважає категорично неприпустимими будь-які союзи (явні чи приховані) між БЮТ і ПР, які можуть збурити суспільно-політичну ситуацію в країні. Наша партія рішуче протидіятиме таким діям. Народні депутати, які увійшли до “Єдиного центру”, не голосуватимуть за створення ТСК зі змін до Конституції. Ми також інформуватимемо громадськість про справжні наміри БЮТ і ПР, які розцінюємо як вияв політичної корупції”, - підкреслюється в документі.