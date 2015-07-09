Портнов готує позов до прокуратури Відня проти Кличка і Порошенка

Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

Колишній український політик звинувачує главу держави і київського міського голову в укладення таємної угоди, що стосується нелегального розподілу влади і "усунення" парламенту, передає ТСН.

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На думку колишнього головного юриста Януковича всі пункти договору були реалізовані, через що, на думку Портнова, українська влада діє "з особливою жорстокістю стосовно опозиційних сил, і вони змогли ізолювати суди".

Як пише Kurier, угода між політиками була укладена в березні 2014 року у Відні. Тому, виходячи з "місця скоєння злочину", екс-чиновник режиму Януковича вважає, що справа знаходиться в компетенції судової влади Австрії, навіть незважаючи на те, що збиток був заподіяний Україні.

Наразі Портнов веде роботу з віденськими адвокатами над заявою про кримінальне правопорушення.

У свою чергу, в органах юстиції не коментують дану інформацію.

Раніше ряд ЗМІ повідомляли про таємну зустріч Порошенка, Кличка і Фірташа перед президентськими виборами в Україні у 2014 році. Сам президент так прокоментував зустріч: "Я ніколи не заперечував дуже коротку і безглузду зустріч із Фірташем під час президентської кампанії. Але я категорично заперечую і заперечив будь-які домовленості - конфіденційні або відкриті - з Фірташем. Цього не було, цього не існує".

Порошенко сказав, що поїхав до Відня разом із Віталієм Кличком на день народження його брата Володимира і нібито випадково натрапив в одному з готелів австрійської столиці на Фірташа.

При цьому сам Віталій Кличко не пам'ятає учасників тієї зустрічі у Відні.