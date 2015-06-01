Портнов заявляє, що нинішня влада не зможе провести децентралізацію

За нинішньої влади в Україні не буде децентралізації, посилення місцевих рад та ефективних результатів роботи ні у вітчизняних, ні у приїжджих регіональних керівників.

Про це заявив український політик Андрій Портнов на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що рівно рік тому у Верховній Раді хотіли зареєструвати законопроект про зміну Конституції щодо децентралізації влади.

"На ділі ж, Петро Порошенко направив до Венеціанської комісії законопроект про різке посилення власних повноважень і створення в кожному районі України інституту представників Президента з адміністративними і судовими функціями, наділення себе також по ходу п'єси і загальним наглядом", - йдеться в повідомленні.

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Портнов пише, що президент також створив за рік ще пару робочих груп і конституційну комісію, які не тільки не реалізували проект децентралізації, але і досі не запропонували жодного проекту документа.

"Разом з тим, хочу нагадати, що реалізація конституційних змін включає в себе підготовку самого проекту змін (готується вже рік), голосування в парламенті звичайною більшістю, конституційний контроль в КС і голосування в парламенті конституційною більшістю", - заявив політик.

За його словами чинна Конституція робить неможливим на практиці змінити цей порядок і зобов'язує розтягнути прийняття змін у часі не менше, ніж на дві парламентські сесії.

"Іншими словами, якщо сьогодні до вечора понеділка, влада швидко розробить законопроект і направить його європейським експертам, то весь процес, аж до прийняття остаточного рішення зайняв би близько року. Але в України немає ні одного року, ні конституційної більшості, ні проекту документа", - заявив Портнов.