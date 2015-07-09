Джемілєв: Росія "думала", що доповідь Туреччини про окупований Крим захистить її інтереси

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликає Туреччину приєднатися до міжнародних санкцій проти Російської Федерації, запроваджених через окупацію Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Блок Петра Порошенка", Джемілєв у коментарі турецькому виданню Anadolu ajansi сказав, що ядерна зброя, яка доставлена в Крим, у першу чергу буде спрямована в бік Туреччини.

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Лідер кримських татар переконаний, що Туреччина повинна більш активно боротися за порятунок Криму від анексії.

«Ми хочемо, щоб Туреччина, як і країни ЄС, приєдналася до санкцій, але розуміємо і становище Анкари, в якої є свої торговельні та енергетичні інтереси з Росією. Я вже говорив з паном президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом про те, що Туреччина може надати допомогу у звільненні деяких осіб у Криму, в тому числі і кримських татар. Але ніщо не може бути зроблено для захисту національних прав і прав людини, тому що у кримських татар не може бути спільного майбутнього з Росією», – підкреслив депутат.

Джемілєв переконаний у тому, що доповідь неофіційної турецької делегації, що вирушила до Криму на чолі з професором Зафером Ускюлем для розслідування випадків порушення прав кримських татар, підвищила авторитет Туреччини.

«Росіяни, які вважали, що доповідь Туреччини, яка не брала участь в санкціях проти Росії, буде на їхню користь, були шоковані. До цього вони нікого не підпускали до регіону. Росія «думала», що доповідь Туреччини буде захищати її інтереси, оскільки Анкара не ввела проти неї санкції. Якщо б у турецької делегації було більше часу, вона написала б більше. Це дуже хороша доповідь, яка підвищила авторитет Туреччини і мала велику користь для міжнародного співтовариства», – сказав Джемілєв.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу вважає, що накладені Заходом на Росію санкції будуть ефективними. «Я переконаний в тому, що санкції відіграють велику роль. Ми були змушені чекати 10 років після того, як у 1979 році проти Росії, яка вдерлася до Афганістану, були введені санкції. Якщо доведеться чекати ще 10 років, це буде катастрофою. Сподіваємося, що все завершиться набагато раніше в динамічному темпі. І я не думаю, що це питання знайде своє вирішення до тих пір, поки президент Росії Володимир Путін буде знаходитися у владі. Якщо санкції будуть на належному рівні, росіяни обов'язково відчують їхній вплив», – наголосив Джемілєв.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в Криму окупаційна влада продовжує порушувати права людей, особливо кримських татар.

27-30 квітня у Криму перебувала неофіційна турецька делегація. У її звіті про становище кримських татар йшлося, що Росія перетворила окупований Крим на територію власного свавілля, вседозволеності і нетерпимості.