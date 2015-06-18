РФ перетворила окупований Крим на територію свавілля, вседозволеності та нетерпимості - звіт

Росія перетворила окупований Крим на територію власного свавілля, вседозволеності і нетерпимості, йдеться у звіті неофіційної турецької делегації про стан кримських татар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, попри жорсткий пресинг, який чинився на членів делегації під час візиту на півострів 27-30 квітня, вони підготували об’єктивний та неупереджений звіт, який висвітлює всі основні проблеми у сфері захисту прав людини, які виникли з окупацією Російською Федерацією невід’ємної частини території України, і посилює фактаж, викладений у численних звітах, підготовлених міжнародними місіями зі спостереження у сфері захисту прав людини щодо ситуації в Криму.

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Як зазначають в МЗС, зустрічі членів делегації з кримськими татарами підтвердили загальновизнаний світовим співтовариством факт: у Криму російська окупаційна влада реалізовує політику масштабного і системного порушення прав людини, у т.ч. на національному ґрунті. У документі чітко зафіксовано наявність в опитуваних осіб страху за власні безпеку та життя через загрозу, яка існує з боку так званої «влади Криму».

Важливе значення має також опис обставин, в яких доводилося працювати делегації, зокрема відзначено постійне спостереження, тиск, обмеження у комунікації та пересуванні, а також створення окупаційною владою півострова інших перепон для здійснення об’єктивного моніторингу.

Ключове місце у звіті посідає констатація сформованого середовища для фактично примусового отримання російського громадянства та відмови від українського громадянства для всіх без винятку жителів Криму і Севастополя. Наголошено, що тим, хто відмовився отримувати громадянство РФ, загрожує нелюдське поводження, позбавлення елементарних соціальних прав, конфіскація майна та депортація. Водночас, ті жителі Криму, хто не бажає відмовлятися від громадянства України, піддаються постійній дискримінації з боку окупаційної влади.

Також зафіксовано низку інших системних порушень основоположних прав людини і свобод, зокрема обмеження свободи слова й утиск журналістів; створення штучних перепон у доступі до освіти і використання рідної мови; обмеження свободи зібрань та об’єднань, відсутність справедливого судового розгляду, існування реальних загроз для їхнього життя.

Україна з самого початку підтримувала таку ініціативу турецької сторони та надала відповідне сприяння у її реалізації, зазначають у МЗС.

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«Ми переконані – має бути дано рішучу відсіч цілеспрямованій лінії Москви з насильницького насадження російського громадянства на окупованій території та знищення національної самосвідомості кримських татар, українців та представників інших національностей. Ситуація, що склалася, вимагає негайної та чіткої реакції з боку світової спільноти. Разом з представниками інших держав рішуче вимагаємо від Російської Федерацією негайного доступу та постійної присутності на півострові місій міжнародних організацій з метою моніторингу ситуації та зняття загрози безпеці та життю місцевих жителів», - заявляють у МЗС.