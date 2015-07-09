Тимошенко запевняє, що коаліція підтримає зняття недоторканності з суддів і депутатів

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Батьківщини", про це заявила голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко за підсумками засідання Ради коаліції.

"Я вважаю, якщо парламент дасть 300 голосів, а краще 450, то це буде перше історичне рішення цього парламенту. Якщо парламент не набере 300 голосів, то треба буде поіменно назвати кожного, хто не проголосував за це рішення, бо це перший крок до рівності політиків з іншими громадянами України, перший крок до відповідальності суддів і депутатів перед законом", – зазначила вона.

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За словами Тимошенко, фракція "Батьківщина" наполягає на тому, що всі посадовці, включно із президентом, не мають права на будь-які елементи недоторканності чи якоїсь особливої процедури притягнення до відповідальності в разі скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Конституційний Суд обнародував рішення про те, що законопроект про внесення змін до Конституції (щодо недоторканності народних депутатів України і суддів) відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.