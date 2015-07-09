Міноборони: НАТО зацікавлено у досвіді України з протидії російській агресії

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) зацікавлена у досвіді України з протидії російській агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов.

Долгов нагадав, що 25-26 червня у Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО.

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"У своєму листі генеральний секретар НАТО, запрошуючи міністра оборони України Степана Полторака відвідати це засідання і виступити на Комісії Україна-НАТО, наголошував, що для НАТО також важливий досвід України, який українські Збройні сили та безпекові структури набули і продовжують набувати під час протидії агресії і проведення антитерористичної операції", - сказав Долгов.

Водночас, за словами заступника міністра, у НАТО цікавилися, наскільки ефективною є підтримка альянсу і яким чином українська влада використовує цю підтримку, а також які очікування Україна покладає на країни-члени НАТО у майбутній співпраці.