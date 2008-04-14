Кармазін: коаліція ухвалить закон про вибори київського мера в два тури

Фракції коаліції вважають за необхідне ухвалити закон, який передбачатиме проведення виборів мера Києва у два тури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КАРМАЗІН.

Він зазначив, що рішення про необхідність ухвалення відповідного закону було ухвалено сьогодні під час загальних зборів депутатів коаліції.

Ю.КАРМАЗІН також не виключив, що відповідний законопроект буде винесений на голосування парламенту вже цього тижня. «Це може статися завтра-післязавтра», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член президії політради партії “Народний Союз Наша Україна”, віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликав демократичну коаліцію внести зміни до законодавства щодо проведення виборів мера Києва у два тури.

Разом з тим, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився категорично проти проведення дострокових виборів мера Києва у два тури.

Він висловив переконання, що ідея проведення виборів міського голови столиці у два тури пов’язана з піар-технологіями, а не з бажанням зробити вибори демократичнішими і якіснішими.