ЗМІ: У "Нафтогазі" заявляють, що Чичваркіна запропонували на посаду голови "Укрнафти" з АП
За словами співрозмовника, кандидатура Чичваркіна з'явилася вже після проведення конкурсу і була озвучена з боку Адміністрації президента.
У "Нафтогазі" вважають, що бізнесмена Євгена Чичваркіна просувають на посаду голови "Укрнафти", щоб зірвати конкурс, або щоб поставити власну людину.
Про це "Українській правді" розповіли джерела в "Нафтогазі".
"Включення Чичваркіна в число претендентів є незаконним і в підсумку призведе до того, що результати конкурсу будуть визнані недійсними", - сказав співрозмовник.
За його словами, пропозиції на конкурс приймалися минулого тижня.
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"Були відібрані 6 фіналістів, серед них Чичваркіна не було", - сказав співрозмовник і додав, що залишилися два британця - топ-менеджери великих нафтогазових компаній.
За словами співрозмовника, кандидатура Чичваркіна з'явилася вже після проведення конкурсу і була озвучена з боку Адміністрації президента.
"В АП не хочуть бачити на цій посаді незалежну людину, рівновіддалену від усіх: президента та Кабінету міністрів", - вважає джерело.
Як відомо, Чичваркін підтвердив "Українській правді", що йому запропонували очолити Укрнафту.