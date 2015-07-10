ЗМІ: У "Нафтогазі" заявляють, що Чичваркіна запропонували на посаду голови "Укрнафти" з АП

У "Нафтогазі" вважають, що бізнесмена Євгена Чичваркіна просувають на посаду голови "Укрнафти", щоб зірвати конкурс, або щоб поставити власну людину.

Про це "Українській правді" розповіли джерела в "Нафтогазі".

"Включення Чичваркіна в число претендентів є незаконним і в підсумку призведе до того, що результати конкурсу будуть визнані недійсними", - сказав співрозмовник.

За його словами, пропозиції на конкурс приймалися минулого тижня.

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"Були відібрані 6 фіналістів, серед них Чичваркіна не було", - сказав співрозмовник і додав, що залишилися два британця - топ-менеджери великих нафтогазових компаній.

За словами співрозмовника, кандидатура Чичваркіна з'явилася вже після проведення конкурсу і була озвучена з боку Адміністрації президента.

"В АП не хочуть бачити на цій посаді незалежну людину, рівновіддалену від усіх: президента та Кабінету міністрів", - вважає джерело.

Як відомо, Чичваркін підтвердив "Українській правді", що йому запропонували очолити Укрнафту.