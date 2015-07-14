ЗМІ: Тимошенко хоче очолити Рахункову палату

Про це було сказано під час дискусії на фракції БПП, повідомляє INSIDER з посиланням на одного з депутатів.

Як відомо, новий закон про Рахункову палату був ухвалений позаминулого тижня.

Рада має подати 9 своїх членів, БПП має три місця.

На засіданні фракції БПП у понеділок безпосередньо кандидатури не обговорювали.

Читайте такожВР підтримала пропозиції президента до закону про зміни до Бюджетного кодексуЗгідно з ухваленим 2 липня законом, Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до державного бюджету України та їх використанням. Рахункова палата підзвітна ВР та регулярно її інформує про результати своєї роботи.

При цьому припинення повноважень Верховної Ради України не може бути підставою для припинення повноважень членів Рахункової палати.

Голова Рахункової палати призначається на посаду ВР за поданням голови Верховної Ради України. Спікер вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на посаду голови Рахункової палати одного із членів Рахункової палати.