ЗМІ: компанія Фірташа годує російський "патріотичний" форум у Криму

Про це пише австрійське агентство APA, Українська правда знайшла документальні підтвердження цьому твердженню.

Йдеться про "Всеросійський молодіжний форум" на Бакальскій косі. Форум розділений на кілька змін, одна з них - збір пошукових загонів і військово-патріотичних клубів, громадських об'єднань та центрів патріотичного виховання молоді, агітаційні бригади.

На цьому форумі вже виступав рупор і головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов, який, починаючи з літа 2013 року в своїх програмах веде антиукраїнську пропаганду з подачею часто неправдивих фактів.

Читайте такожАрештовано вже 86 об'єктів нерухомості Фірташа - АваковФедеральне агентство у справах молоді РФ з кінця весни і до початку літа провело низку тендерів, щоб закупити послуги для форуму.

Згідно з результатами тендеру, послуги зі сприяння у проведенні Всеросійського молодіжного форуму "Таврида", в частині забезпечення харчування проживання учасників, експертів і гостей надає ТОВ "Титанові інвестиції". Сума тендеру 74 538 660 рублів (близько 1 316 760 доларів). Тендер проводився лише з одним учасников.

ТОВ "Титанові інвестиції" зареєстрована в Росії 17 червня 2014 році вже після анексії Криму.

Засновником компанії виступає ТОВ "Летан Інвестментс Лімітед", зареєстрована на Кіпрі.

Саме на цю компанію оформлена головна холдингова компанія Фірташа - австрійська Group DF International.