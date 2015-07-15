У Раді заявили про шалений міжнародний тиск на депутатів для узаконення особливого статусу Донбасу

Про це заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд написала у Facebook.

«У ці години і хвилини здійснюється шалений тиск на народних депутатів з боку міжнародної спільноти для того, щоб «ДНР» і «ЛНР» отримали особливий статус в нашій Конституції. Аргументують необхідністю «продемонструвати виконання Мінських домовленостей», - написала Сироїд.

«Кому і що ми маємо демонструвати? Кремлю? Путіну? Хіба весь цивілізований світ і без того не бачить, хто насправді є агресором і хто порушує всі норми міжнародного права і всі домовленості? Чи хтось вірить, що ця «демонстрація» зупинить Кремль?», - додала Сироїд.

На її думку, західні держави таким чином хочуть вирішити проблему щодо окупованих проросійськими бойовиками територій Донбасу.

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«Чому ж світ так хоче нав’язати нам зараз «особливий статус» для «ДНР» і «ЛНР»? Лише для того, щоб це перестало бути «війною», за яку повинні нести відповідальність також і ті країни, які гарантували Україні територіальну цілісність за Будапештським меморандумом. Світ хоче, щоб це стало «внутрішнім конфліктом», тому що він втомився і хоче позбутися цієї вкрай незручної теми», - написала віце-спікер.

Сироїд нагадала, що завтра ВР має намір розглянути питання щодо спрямування до Конституційного Суду України для отримання висновку проекту змін до конституції України в частині децентралізації влади.

«Хіба не очевидно, що тиск на Україну щодо внесення змін до Конституції – це заперечення права українського народу на самовизначення? Хіба не очевидно, що будь-який особливий статус для Донбасу у Конституції - це легітимація російських військ та найманців на території України? А їхня інтеграція в українську політику – це кінець не те що європейських перспектив для України, це успіх плану Кремля і кінець Української держави?», - написала Сироїд.

При цьому вона зазначила, що «хіба не очевидно, що для хлопців, які воюють і воювали на сході України, для родин тих, хто загинув від рук російських солдат і найманців, для українців, які понад рік підтримують військо і один одного в стані страшного спротиву агресії та окупації, визнання особливого статусу «ДНР» та «ЛНР» - це державна зрада і зрада українського народу?».

Як повідомляв УНІАН, у прикінцевих та перехідних положеннях проекту закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», внесеного до Верховної Ради України президентом України Петром Порошенком зазначається, що «Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом».