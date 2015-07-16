У Москві за запитом України затримали бойовика "ДНР"

Про це повідомило Агентству «Москва» джерело в правоохоронних органах.

«Він був затриманий 12 квітня о 15:45 в аеропорту Домодєдово через те, що влада України подали його в міжнародний розшук. Зараз чоловік знаходиться в одному з столичних СІЗО», - сказав співрозмовник агентства.

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У прес-службі Мособлсуду повідомили, що Костін був арештований у квітні. «19 червня А. Костіну був в черговий раз продовжено арешт до 21 липня», - сказала представник прес-служби суду Катерина Ігумнова.

У свою чергу, дружина затриманого бойовика Костіна Валентина повідомила, що за фактом події вона зверталася в Московську міжрегіональну транспортну прокуратуру.

«У відповіді на мій запит йдеться, що справу про екстрадицію мого чоловіка буде розглянуто Генеральною прокуратурою Російської Федерації», - сказала В. Костіна.