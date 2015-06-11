ЄСПЛ визнав, що Луценка утримували у СІЗО у принизливих умовах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення у справі "Луценко проти України" за скаргами на умови попереднього утримання з грудня 2010 року до квітень 2013 року та поводження з екс-міністром під час суду ЄСПЛ ухвалив сьогодні.

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"Більшість суддів вирішила, що було порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (заборона катування) у зв'язку з умовами утримання Луценка з 28 грудня 2010 по 28 квітня 2011 року. Одноголосно судді визнали, що було порушення статті 3 Конвенції у зв'язку з умовами утримання під вартою Луценка в дні судових слухань і у зв’язку з його триманням у металевій клітці під час засідань суду", - йдеться у рішенні.

Водночас судді одноголосно вирішили, що не було допущено порушення ст. 3 Конвенції у зв'язку з умовами його утримання під вартою з 28 квітня по 10 травня 2011 року, з 23 травня 2011 року по 6 квітня 2012 року та 20 квітня 2012 року, а також порушення статті 3 у зв'язку з лікуванням, яке Луценко отримував під час перебування під вартою.

"Суд встановив, зокрема, що більш як 4 місяці Юрій Луценко провів у клітці, в якій не вистачало місця, що він хворим мав бути присутнім на довгих судових слуханнях, без достатніх перерв або забезпечення відповідною їжею, і не було жодних підстав для його утримання у металевій клітці під час судових слухань", - сказано у рішенні.

За результатами розгляду скарг суд не ухвалив рішення щодо виплати Юрію Луценку компенсації, враховуючи той факт, що сам позивач не звертався до суду з такою вимогою.

Нагадаємо, 26 грудня 2010 року приблизно Юрій Луценко був затриманий співробітниками СБУ за підозрою в затягуванні ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, неявку на допити, а також підготовки до втечі за кордон. На наступний день Печерський районний суд Києва засудив його до арешту строком на два місяці, після чого його помістили в Лук'янівське СІЗО.