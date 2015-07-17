Аваков: вибухи у Львові могли влаштувати імітатори "Правого сектору"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив під час прес-конференції у місті Самборі Львівської області, відповідаючи на запитання, чи підтверджується "мукачівський слід" подій у Львові.

“Не хочу коментувати це питання, бо воно на грані емоцій і спекуляцій. Є така точка зору, що вибухи провели представники однієї з відомих організацій, але є й інша точка зору — інспірувати, що це пов'язано з представниками громадської організації - імітуючи дії “Правого сектору”, - заявив міністр.

Він також наголосив, що передусім варто дочекатися результатів слідства, “воно йде інтенсивно, у Львові перебуває один із заступників міністра, один з кращих криміналістів України”.

Читайте такожПорошенко у Львові провідав постраждалих міліціонерів (фото)Після завершення прес-конференції на площі біля Самбірської міської ради на міністра Авакова очікувало близько сотні людей, серед яких до 25 активістів “Правого сектора” із прапорами та символікою організації, які вимагали від міністра реальних, а не декларативних реформ, а представники "ПС" вимагали від нього відставки.

Після спілкування з громадою, яка оточила щільним кільцем міністра, люди почали поступово розходитися і Аваков відбув до Львова. Очікуваного приїзду колони автомобілів зі Львова з невідомими особами, які мали намір зустрітись з міністром, про що журналістів повідомили громадські активісти Львова, не відбулося. Судячи з усього, колона автомобілів до Самбора так і не прибула і якою була мета цих людей - не відомо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Аваков планує ознайомиться з умовами роботи Львівського оперативного центру миттєвого адміністрування нарядами (ЛОЦМАН) та ходом будівництва нового приміщення Львівського міського управління, а також відвідає дільничних інспекторів міліції, котрі отримали поранення внаслідок терактів, у лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Довідка УНІАН. У Львові вранці 14 липня з інтервалом в годину пролунали вибухи у двох дільничних пунктах міліції Шевченківського району. В результаті вибухів постраждали двоє міліціонерів, які наразі госпіталізовані в тяжкому стані.

Міністерство внутрішніх справ заявляло, що розглядає декілька версій вибухів у Львові, в тому числі пов'язані з подіями у Мукачевому Закарпатської області, де 11 липня виник конфлікт зі стріляниною між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За основною версією, що розглядається слідчими, вибухи є диверсіями з метою дезорганізувати роботу державних органів та посіяти паніку серед мирного населення.