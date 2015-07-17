У Раді створено міжфракційні об'єднання "Контрабанда-стоп" та "Південь України"

Про це у сесійній залі оголосив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

Читайте такожУ парламенті з'явилися ще три міжфракційні об'єднання

Він зазначив, що головою об'єднання "Контрабанда-стоп" обрано народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Гузя, а співголовами об'єднання "Південь України" - народного депутата від "Народного фронту" Павла Унгуряна і депутата від "Блоку Петра Порошенка" Андрія Гордєєва.