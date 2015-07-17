У Раді створено міжфракційні об'єднання "Контрабанда-стоп" та "Південь України"
15:06, 17 липня 2015Політика
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У Верховній Раді створено міжфракційні депутатські об'єднання "Контрабанда-стоп" та "Південь України".
У парламенті створено 2 міжфракційних об'єднання / Фото УНИАН
Про це у сесійній залі оголосив перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.
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Він зазначив, що головою об'єднання "Контрабанда-стоп" обрано народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Гузя, а співголовами об'єднання "Південь України" - народного депутата від "Народного фронту" Павла Унгуряна і депутата від "Блоку Петра Порошенка" Андрія Гордєєва.
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