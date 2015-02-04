У Раді створили два міжфракційних об'єднання, які очолив Ярош

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник Верховної Ради Андрій Парубій.

Парубій нагадав, що Ярош зараз перебуває в лікарні з пораненнями. При цьому спікер зазначив, що вчора мав з ним розмову.

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Раніше повідомлялось, що ВР планує розглянути проект заяви до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною його юрисдикції щодо скоєння злочинів проти людяності та військових злочинів вищими посадовими особами РФ, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян.