ПОРА скликає брифінг “Останній шанс Президента”

Сьогодні, 20 липня, о 14-00 (а не о 12-00, як повідомлялося раніше), Громадянська Партія ПОРА біля Секретаріату Президента України проведе короткий брифінг на тему: “ Останній шанс Президента”, на якому оголосить вимоги та план виходу з кризи, а також розпочне довгострокову акцію на його підтримку (вул. Банкова, 11, з боку вул. Лютеранської). Телефон:8 (067) 509 57 36.