Яценюк нагородив бійців спецполку МВС "Дніпро-1" в Дніпропетровську

Сьогодні під час робочої поїздки у Дніпропетровськ прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк разом з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим відвідали місце дислокації полку патрульної міліції особливого призначення "Дніпро-1" ГУ МВС України в Дніпропетровській області та вручили державні нагороди 44 бійцям полку.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України, Яценюк ознайомився з матеріальною базою спецпідрозділу, зокрема, з його забезпеченням бойової технікою, оглянув сучасну казарму бійців, яка розрахована на 200 осіб, а також речовий склад.

У командно-штабній машині глава уряду вийшов на зв'язок з передовою в Пісках. Яценюк передав вітання бійцям.

Він підкреслив, що "Дніпро-1" - це перший добровольчий батальйон, сформований минулого року на початку бойових дій на сході України.

"Кожен з вас є не просто добровольцем. Ви - громадяни, які не за повісткою, а за покликанням душі, серця і свого обов'язку перед країною першими сформували добровольчий батальйон і першими пішли на фронт, щоб боротися проти російського агресора і захищати кожну українську родину, захищати нашу незалежність, нашу країну і майбутнє кожної української родини".

Зараз "Дніпро-1" - це спеціальний полк Міністерства внутрішніх справ. Він, за словами Яценюка, стане основою для формування майбутнього Корпусу оперативно-раптового дії МВС.

"Це новий спецназ, мета якого - боротьба з організованою злочинністю і захист громадян країни".

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв з "Дніпра-1".

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Яценюк і Аваков вручили державні нагороди та відомчі нагороди 44 бійцям полку. Четверо спецназівців отримали іменну зброю. Також були вручені нагороди волонтерам.