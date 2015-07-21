Основою майбутнього українського аналога SWAT стане спецназ МВС - Аваков

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, про це глава МВС Арсен Аваков заявив під час спільного із прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком робочого візиту до Дніпропетровська.

Під час робочого візиту Глава Уряду та міністр внутрішніх справ України відвідали місце дислокації полку патрульної міліції особливого призначення «Дніпро-1» ГУМВС України в Дніпропетровській області.

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Як повідомили у прес-службі, глава МВС наголосив на тому, що бійці спецпідрозділів МВС стануть основою для нової української поліції та поліцейського спецпідрозділу КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). Його створюватимуть з урахуванням світового досвіду та за підтримки міжнародних партнерів.