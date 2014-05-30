Батальйон "Дніпро" взяв під контроль залізницю

"У зв'язку із захопленням залізниці терористами ДНР, батальйон "Дніпро" і батальйон територіальної оборони беруть під повний контроль станції: Просяна, Слов'янка, Добропілля, Дачна та всі прикордонні залізничні станції", - цитує повідомлення "Сегодня".

У штабі зазначили, що бійці батальйонів беруть відповідальність за зупинку пасажирських поїздів і будь-яких інших пересувних залізничних засобів для огляду і контролю пересування через станції. Під час зупинки будуть перевірятися документи, особисті речі, вантаж.

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У зв'язку з цим, начштабу національної оборони області Юрій Береза заявив: "Попереджаємо кожного терориста, хто зробить хоч якийсь крок, який буде загрожувати свобоці та безпеці пересування громадян, життю українців та цілісності нашої держави, буде знищений на місці. Ніякої провокації ми не допустимо, а всі можливі посягання на безпеку людей і країни будуть розцінені як теракт".