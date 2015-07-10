За час АТО нагороджені більше 7 тис. військових, з них 1,3 тис. – посмертно

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Міноборони України Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

"Всього з початку проведення АТО державні нагороди України отримали 7 тисяч 62 військовослужбовців - учасників АТО, з них 1 тисяча 344 військовослужбовців – посмертно", - сказала вона.

Також Кушнір повідомила, що звання "Герой України" отримали 17 учасників АТО, 7 – посмертно.

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Орденом "За заслуги" нагороджено двоє військовослужбовців, орденом Богдана Хмельницького різних ступенів – 866 учасників АТО, орденом "За мужність" – 553 учасників, орденом Данила Галицького – 67, медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджені 3 тис. 203 учасника АТО.