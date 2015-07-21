Подробиці побиття Дурнєва нардепами Ляшка: журналіст готував провокацію, а у бійці "засвітився" боксер-чемпіон

Як повідомляє ТСН.ua, депутат Лозовой був із палицею та бив нею Дурнєва, у той час як Мосійчук намагався стягнути журналіста зі стільця. Кілька людей схопили телеведучого та б'ючи, намагалися витягти із зали.

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Згідно з повідомленням, після бійки Лозовой вибачився перед журналістами та пообіцяв компенсувати пошкоджену в ході бійки апаратуру.

"Я приношу вибачення, але для мене це неприпустимо, коли ця скотина (Дурнєв - УНІАН) героїв війни, зокрема, яких знаю я, поливає брудом, обзиває тими словами, на які насправді заслуговує сам, і продає свою совість, робить це виключно за гроші, це для нас неприпустимо. Я йому сказав, щоб він вийшов - він відмовився. Вони готували тут провокацію, яка невідомо, чим би закінчилася", - додав Лозовий.

"Після прес-конференції автівку, якою їхав з прес-конференції Олег Ляшко, молодики закидали фалоімітаторами та гамселили ногами", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними видання, на відеозаписі бійки упізнали відомого у Києві спортсмена та тренера Дмитра Соломаху, який під час всього "дійства" стояв біля дверей і, як видно на одному з записів, допомагав видворити побитого Дурнєва з зали.

"23-річний Дмитро Соломаха є триразовим чемпіоном Києва IFMA з таїландського боксу - у 2013, 2014, 2015 р., чемпіон України WMF і призер чемпіонату Європи в 2013 р., переможець та призер професійних турнірів із таїландського боксу Муай Тай", - пише видання.

Повідомляється, що також він працює тренером з бойових програм в одному з популярних спортклубів Києва.