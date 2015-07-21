Ярош заявив, що ПС перетвориться з "військово-політичного руху" на "національно-визвольний"

"Правий сектор" буде домагатись проведення Всеукраїнського референдуму про недовіру владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на віче "Правого сектору", що відбулося на Майдані Незалежності у Києві, заявив його лідер Дмитро Ярош.

Ярош наголосив, що "Правий сектор" має на меті домогтись проведення референдуму, на який винести декілька питань. Він додав, що таке рішення було прийнято на сьогоднішньому з'їзді "Правого сектору".

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"Сьогодні на з'їзді "Правого сектору" було прийнято стратегічні рішення. Перше. "Правий сектор" ініціює референдум, на який буде винесено декілька питань. Перше - недовіра владі. Друге - ми вимагаємо, щоб війна, яка ведеться РФ проти України була визнана війною, а не АТО. Третє. Ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте. Ми просимо підтримки у народу, щоб легалізувати ДУК та інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства", - сказав Ярош.

Він також додав, що на з'їзді було прийнято рішення про перейменування "Правого сектору" з військово-політичного руху на національно-визвольний рух "Правий сектор".