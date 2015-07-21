У Києві почався з'їзд "Правого сектору"
18:30, 21 липня 2015Політика
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У Києві відкрився всеукраїнський з'їзд організації "Правий сектор".
У Києві почався з'їзд "Правого сектора" / hromadske.tv
Про це повідомляє прес-служба політсили у соцмережі. Урочисте відкриття з'їзду відбулося з національним прапором та прапорами політсили під гімн України. Під час з'їзду учасники розглянуть політичні питання і звіт проробленої роботи, а також послухають лідера політсили Дмитра Яроша.
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Крім цього, активісти "Правого сектору" аноснували після з'їзду народне віче під назвою "Геть владу зрадників!", яке має пройти на Майдані Незалежності.
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