Депутат Ланьо таки втік з України

Про це радник голови СБУ Юрій Тандит заявив в ефірі "5 каналу", повідомляє журналістка Інна Неродюк на своїй сторінці у Twitter.

#Ланьо втік із України, перетнувши кордон у південно-західному напрямку, - радник голови #СБУ Юрій Тандіт в ефірі @5channel — Inna Nerodyk (@Nerodyk) July 24, 2015

Раніше, 17 липня, народний депутат Михайло Ланьо, який вважається одним із фігурантів кривавих розбирань у Мукачевому, вже намагався виїхати з України, однак добровільно передумав покидати територію України.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.