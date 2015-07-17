Депутат Ланьо намагався виїхати з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій в Мукачевому повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк.

Однак, за його словами, Ланьо добровільно передумав покидати територію України.

“У пункті пропуску Тиса була проведена перевірка документів, ідентифікація особи. Депутат передумав і повернувся назад, на територію України”, - сказав заступник голови Держприкордонслужби.

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Довідка УНІАН. У Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.