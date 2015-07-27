Станом на 6 ранку вже опрацьовано більше 50% протоколів ДВК

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

За кандидата в народні депутати від блоку Петра Порошенка Сергія Березенка проголосувало 36,94%, кандидата від "Укропу" Геннадія Корбана підтримали 14,99% виборців.

Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох із чотирьох екзит-полів на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

Зокрема, згідно з даними екзит-полу New Image Marketing Group, Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 33% голосів, а за результатами опитування центру SOCIS його опонент Березенко набрав 31,4%.

За результатами екзит-полу організації «Доброчин», Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 22,8% голосів.