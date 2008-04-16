”Міжнародна амністія”: некомпетентна заява Луценка загрожує авторитету України

Міжнародна громадська організація Міжнародний рух «Міжнародна амністія в Україні» занепокоєна позицією міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо можливості відновлення смертної кари за особливо тяжкі злочини.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві організації.

Міжнародна амністія нагадує, що 15 квітня, після завершення наради по боротьбі з корупцією в Україні, що відбулась під головуванням Президента України, Ю.ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання численних журналістів, заявив, що “виступає за відновлення вищої міри покарання у вигляді розстрілу за особливо важкі злочини проти особи…”.

Міжнародна амністія серйозно занепокоєна такими висловлюваннями високопоставленого державного чиновника в Україні та хоче нагадати, що завжди займає позицію противника смертної кари, вважаючи її застосування порушенням основних прав людини, таких як право на життя і право не бути підданому тортурам та іншим жорстоким, нелюдським і принижуючим видам покарання. “Ми підкреслюємо, що смертна кара має незворотній характер та може бути помилково застосована до невинних людей”, – йдеться у заяві.

Твердження про те, що такому виду покарання властива стримуюча дія на злочинців та вплив на рівень злочинності, є необгрунтованими. На думку організації, уряди, які застосовують смертну кару, підривають цінність людського життя та самі ризикують опуститися до рівня вбивці.

Міжнародна амністія заявляє, що подібні заяви з вуст міністра внутрішніх справ України звучать особливо тривожно у час, коли статистика свідчить про щоденні порушення прав людини в Україні представниками правоохоронних органів, коли в Україні існують прояви ксенофобії та расизму, коли держава видворяє біженців до країн, де їм загрожують смерть та катування, про що свідчить безліч щоденних повідомлень в ЗМІ.

Враховуючи загрозу міжнародному авторитету України, що є очевидною внаслідок некомпетентної заяви Ю.ЛУЦЕНКА, Міжнародна амністія в Україні закликає Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніну Іванівну КАРПАЧОВУ рішуче засудити публічну заяву міністра внутрішніх справ щодо його підтримки ідеї відновлення смертної кари в Україні та звернути увагу прем`єр-міністра України на неприпустимість публічних закликів членів уряду до порушення прав людини;

Також організація закликає Міністерство закордонних справ України публічно підтвердити прихильність України своїм міжнародним зобов`язанням в галузі прав людини, зокрема щодо поваги права людини на життя, свободу від катувань, інших видів жорстокого, нелюдського і такого, що принижує людську гідність, поводження та покарання.