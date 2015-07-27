Судове засідання у справі Сенцова та Кольченко закрито

Про це повідомляє РБК-Україна.

Північно-Кавказький окружний військовий суд повернеться до розгляду справи українців Олега Сенцова і Олександра Кольченко о 10:00 у середу, 29 липня.

"Засідання закрито. Північно-Кавказький окружний військовий суд повернеться до розгляду справи Сенцова-Кольченко о 10:00 у середу, 29 липня. Очікується, що цього дня суд допитає свідка Пирогова, який, за версією звинувачення, передавав учасникам кримської "терористичної групи" муляжі вибухових пристроїв. 30-го числа в суді допитають засуджених по цій справі Афанасьєва і Чірнія, які погодилися співпрацювати зі слідством і отримали по сім років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, російські слідчі звинувачують Сенцова і Кольченко у створенні терористичного угруповання, яке нібито діяло на території Криму і було структурним підрозділом "Правого сектора".

Обидва були затримані співробітниками ФСБ РФ в травні 2014 року в Криму.

Інші заарештовані кримчани Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.