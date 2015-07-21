Сенцов і Кольченко у російському суді не визнають провини

Про це вони сказали у Північно-Кавказькому військовому окружному суді в Ростові-на-Дону, де сьогодні відбуваються слухання у справі про підготовку терактів у Криму, в чому звинувачують Олега Сенцова і Олександра Кольченка, передает радіо "Свобода".

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Перед цим у суді зачитали обвинувальну частину.

"Я вже заявляв, що винним себе не визнаю. Повторюся, що я вважаю справу політичною і сфальсифікованою", – сказав український режисер.

Відповідь Олександра Кольченка на звинувачення його в "участі у терористичному співтоваристві і в здійсненні теракту" була аналогічною: "Свою вину не визнаю повністю".

Як повідомляв УНІАН, Олега Сенцова і Олександра Кольченка арештували в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". За версією слідства, вони планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст. Сенцов і Кольченко провину заперечують.