Суд у справі Кернеса перенесли майже на місяць

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Київського районного суду Андрій Антонов задовольнив клопотання адвокатів Кернеса про скорочення тривалості засідань у зв'язку зі станом здоров'я підсудного.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня адвокати мера Харкова Геннадія Кернеса у Київському суді Полтави оголосили клопотання про обмеження часу засідання, оскільки «обстановка в залі загрожує його здоров'ю».

Читайте такожКернес впевнений, що знову виграє на виборах мера Харкова

Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталія Бліннікова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), чч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), чч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження щодо Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова у Київський райсуд Полтави.