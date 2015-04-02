Суд у справі Кернеса перенесли з Харкова до Полтави

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну регулятивну частину ухвали сьогодні оголосила колегія суддів кримінальної палати Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ на чолі з головуючим суддею Євгеном Пузиревським.

Колегія суддів, розглянувши клопотання старшого прокурора ГПУ та адвоката потерпілого, частково задовольнила клопотання і вирішила кримінальне провадження скерувати до Київського районного суду міста Полтава із Дзержинського районного суду міста Харків, йдеться в ухвалі.

Також суд зазначив, що, враховуючи, що повний текст ухвали потребує часу для складання, повний текст буде оголошено 7 квітня о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та оголошено про завершення досудового розслідування.

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26 березня Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Кернеса і двох його охоронців.

31 березня у Дзержинському райсуді Харкова розпочалося перше засідання у справі Кернеса, але через неявку потерпілих у засіданні було оголошено перерву до 7 квітня.

В свою чергу в Генпрокуратурі заявили про намір направити кримінальне провадження з обвинувальним актом до Вищого спеціалізованого суду України для визначення підсудності у справі.

Кернеса і двох його охоронців підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

У свою чергу Кернес відкидає висунуті йому Генпрокуратурою України обвинувачення.