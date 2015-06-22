У МВС підтвердили, що обшуки у Харкові пов'язані з розслідуванням злочинів проти євромайданівців

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

«У Харкові проводиться масштабна спецоперація Департаменту карного розшуку МВС спільно з Генпрокуратурою України в рамках кримінального провадження, відкритого за фактами подій, що сталися в січні 2014 року в Києві. Кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

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За даними МВС, у рамках зазначеної спецоперації працівники міліції провели обшуки у понад 20 місцях. У проведенні слідчих дій взяли участь бійці батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Чернігів», наголошується у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за фактом вчинення особливо тяжких злочинів проти учасників Євромайдану. У скоєнні цих злочинів підозрюються члени організованого злочинного угруповання, учасники ГО «Оплот». Вони як так звані «тітушки» брали участь у протиправних акціях, відомих як «Антимайдан», наголосили в міністерстві, нагадавши, що лідер ГО «Оплот» Євген Жилін наразі перебуває в розшуку. Також члени ОЗУ можуть бути причетні до сепаратистської діяльності на сході України, додали в МВС.

Обшуки в Харкові були проведені у тому числі і на об'єктах, що належать представникам місцевої влади Харківської області, зокрема – в готелі «Національ».

До проведення процесуальних дій намагалися втрутитися двоє народних депутатів, наголосили в МВС.

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У зв'язку з цим міліція заявляє про неприпустимість подібного втручання, а також залишає за собою право реагувати на спроби протиправного впливу на розслідування в рамках законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 червня від поінформованих джерел стало відомо, що в Харкові за місцем фактичного проживання мера міста Геннадія Кернеса в готелі "Національ" на проспекті Леніна проводилися слідчі дії.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков поінформував, що в готелі «Національ» проводяться слідчі дії "у кримінальних справах, пов'язаних із злочинами на Майдані".

Також Аваков заявив, що народні депутати Дмитро Святаш і Юхим Звягільський втручаються в слідчі дії у Харкові.

У свою чергу генпрокурор Віктор Шокін повідомив, що обшук у харківському готелі "Національ" не стосується справи мера міста геннадія Кернеса, йдеться про бійця «Беркута», підозрюваному у розстрілі на Майдані.

«Ніякого відношення до Кернеса ця справа не має. Там проживає один з "беркутівців", - зазначив Шокін.

Довідка УНІАН. Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блінникова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні і побитті євромайданівців у березні минулого року.

2 березня Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.