Нардепа Єремеєва доставили до європейської клініки

Про це повідомляє прес-служба депутатської групи «Воля народу».

«На даний період стан Ігоря Єремеєва залишається стабільним, але важким. Після консиліуму лікарів було дозволено його транспортування літаком за кордон. Наразі Ігор Єремеєв доставлений до європейської клініки для проходження лікування та подальшої реабілітації», - йдеться у повідомленні.

Однак в якій з країн лікується політик, не уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, голова парламентської депутатської групи «Воля народу» Ігор Єремеєв перебуває в лікарні у непритомному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив журналістам у Києві.

«У нас є інформація, що стосується депутата Єремєєва, який під час кінної прогулянки зіткнувся з ситуацією, коли кінь поніс, і він отримав травматичне падіння і серйозно постраждав, і перебуває зараз у лікарні у непритомному стані», - заявив він.

26 липня стало відомо, що Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня. Єремєєва було госпіталізовано до Луцької міської лікарні.