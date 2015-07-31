Італійські депутати узгоджуватимуть свій "візит миру" до окупованого Криму не з Києвом, а з Москвою

Як повідомляє Deutsche Welle, узгоджувати свій "візит миру" з Києвом італійські депутати не збираються.

"До цих депутатів долучаться й деякі представники ультраправої "Ліги Півночі", загалом до делегації буде включено 6-8 депутатів. Заїхати на окуповану територію італійські політики планують з території Росії", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "візит миру" уже узгоджується з посольством Росії у Римі та російською владою, але не з офіційним Києвом.

"Київ все одно був би проти", - пояснив один з ініціаторів поїздки Манліо ді Стефано. Він уточнив, що до офіційного Києва депутати його руху не звертались, утім, уже упевнені у негативній відповіді "через попередній досвід французьких колег".

Щоправда, депутат, який відомий своїми висловлюваннями на кшталт "ісламістського тероризму не існує", не виключає, що Київ буде поінформований про майбутню поїздку, але узгодження з ним не буде. При цьому ді Стефано зазначає, що "Києву ніхто не хоче капостити", адже йдеться про "візит миру і діалогу".

"Ми хочемо побачити там на власні очі реальну ситуацію, поговорити з місцевими жителями", - розповів депутат парламенту Італії. Водночас він не зміг пояснити, як саме плануються зустрічі з місцевими жителями. "Нині зарано про це говорити, до того ж, все організує посольство", - відрізав ді Стефано.

Однак, він поділився, що Крим, власне, не є головним пунктом візиту. Основна мета - Москва і зустрічі з представниками російського уряду. Там італійські "грілліні" хочуть говорити про контрсанкції, запроваджені Росією щодо країн ЄС. У тому, що візит і до Москви, і до Криму відбудеться, у "Русі 5 зірок" не сумніваються. Ані протести з Києва, ані можлива негативна реакція італійського МЗС не стануть на заваді цьому рішенню, пояснили у прес-службі політичної сили.

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Між тим у МЗС Італії наголосили, що позиція офіційного Рима щодо територіальної цілісності України останнім часом не змінювалась. Крім того, італійське зовнішньополітичне відомство "наполегливо не рекомендує" своїм громадянам відвідувати Крим, про що міститься відповідна інформація і на сайті італійського МЗС.

Голова італійської делегації при Парламентській асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті зазначив, що позиція ПАРЄ є твердою щодо поваги до територіальної цілісності України. Він також вважає, що "Рух 5 зірок" не прагне йти на конфлікт з київською владою, відтак італійським депутатам, які бажають відвідати Крим, наполегливо рекомендуватимуть узгодити візит з Києвом. Ніколетті додав, що ПАРЄ уже висловила своє занепокоєння фактом організації такої поїздки через Москву й закликала усіх своїх членів поважати ухвалені нею рішення - зокрема, засудження з боку ПАРЄ анексії Криму Росією.

На інформацію про візит відразу ж відреагувало і посольство України в Італії, яке надіслало відкритого листа "Рухові 5 зірок", сконтактувало з представниками уряду та парламенту Італії, а нині готує ноту протесту з нагадуванням, що "візит, організований без дозволу української влади порушує міжнародне право".

Як повідомляв УНІАН, італійські депутати усвідомлюють, що в подальшому після візиту в окупований Крим їм може бути відмовлено у в'їзді в Україну.