Скандальний депутат Ланьо повернувся до України - ЗМІ

За неофіційною інформацією, Михайло Ланьо провів близько тижня в Італії на морі разом із сім'єю, передає Mukachevo.net.

Туди він поїхав 22 липня, залишивши Україну з другої спроби. Перша, яка сталася 17 липня, була невдалою.

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"Цю інформацію повідомила низка місцевих ЗМІ з посиланням на депутата особисто", - наголосило видання, зауваживши, що пізніше цю інформацію підтвердили в оточенні Ланьо.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектору» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.