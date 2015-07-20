ЗМІ: в Ужгороді помер поранений у голову під час мукачівського конфлікту чоловік

Про це пише Мукачево.нет з посиланням на лікарів.

Раніше повідомлялося, що пораненому стало трохи легше і його перевели в нейроцентр, але сьогодні він помер.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За даними ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «ПС» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

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За результатами подій, що сталися у Мукачевому 11 липня, відкрито три кримінальні провадження: створення злочинної організації, терористичний акт та перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Всі вони об’єднані в одне.

Декілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Президент Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.

За попередніми даними правоохоронців, у конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких на даний час встановлено, 4 затримано.

17 липня лідер військово-політичного руху Дмитро Ярош заявив, що влада намагається знищити «Правий сектор», використовуючи події в Мукачевому.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що представники Генеральної прокуратури проведуть допити Ланьо і Балоги у зв’язку із подіями в Мукачевому.

17 липня перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк заявив, Ланьо намагався виїхати з України.