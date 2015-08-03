Азарову запропонували спочатку спробувати себе у президентських перегонах в РФ, а не робити заяви про Україну

Для того, щоб робити заяви про політичну ситуацію в нашій державі, Миколі Азарову потрібно як мінімум повернутись в Україну.

Про це заявив заступник голови політичної партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

«Миколі Азарову спочатку потрібно приїхати до Києва, прийти на вулицю Різницьку і дати свідчення співробітникам української Генпрокуратури щодо злочинів екс-президента, а також дати свідчення у кримінальних справах, відкритих в Україні проти нього. Тим більше дивно виглядають такі заяви екс-прем’єра і намагання впливати на політичну ситуацію в нашій державі, в той час коли він перебуває на території держави-агресора. Якщо вже ж таки екс-прем'єр та його команда мають бажання спробувати свої сили в президентських перегонах, це теж можливо зробити на території Російської Федерації, часу залишилось небагато - наступні вибори президента в Росії у 2018 році», - підкреслив Володимир Пилипенко.

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Він також висловив припущення, що екс-прем’єр може спробувати реалізувати свої наміри щодо ув’язнення Віктора Януковича на території Російської Федерації.

«До речі, Микола Азаров може спробувати реалізувати свій намір в життя – і ув’язнити Віктора Януковича за російськими законами і на території РФ. Як бачимо, для Феміди Російської Федерації немає нічого неможливого. Ймовірно, довга відсутність в Україні і перебування в РФ накладає відбиток на свідомість. Ще рік-півроку тому подібні заяви з його вуст здалися б просто сюрреалістичними», - вважає заступник голови політичної партії «Відродження».