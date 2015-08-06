У західних політиків немає ілюзій, що конфлікт на Донбасі можна заморозити – Клімкін

Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю 5-ому каналу.

«Ні в кого на Заході не має ілюзій, що можна умовно застабілізувати Донбас, як ще один заморожений конфлікт», - сказав Клімкін. При цьому він зазначив, що у західних політиків є побоювання щодо непередбачуваності Росії.

«Побоювання щодо Росії в не багатьох, але численних політиків в Європі є. Це дійсно так, і побоювання непередбачуваності Росії і ірраціональності дій», - додав Клімкін.

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Він зазначив, що «весь ключовий спектр політикуму в Європі дуже чітко розуміє, що компроміс щодо Донбасу призведе до абсолютно непередбачуваних наслідків не тільки для Донбасу і України, а й для всієї Європи».

Він також зазначив, що цього не можна робити принципово ні з точки зору політики, ні з точки зору безпекової ситуації, ні з точки зору екології.

«Всім зрозуміло, що якщо заморозити Донбас, то Росія кожної хвилини може його розморозити таким чином, як вона хоче, цього ніхто на перспективу не дозволить, оскільки всім достатньо Придністров’я», - сказав Клімкін.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на думку глави зовнішньополітичного відомства Павла Клімкіна, головне завдання України полягає в тому, щоб переконати жителів Донбасу рухатися в рамках єдиної України в бік Європи.