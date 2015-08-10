Клімкін проведе переговори з главами МЗС країн "нормандської четвірки"

Про це Клімкін написав у Twitter.

"На доручення Порошенка проведу розмову з главами МЗС "нормандської четвірки", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко доручив Клімкіну провести термінові консультації з міністрами закордонних справ країн "нормандської четвірки" у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі.

"Доручив міністрові Павлу Клімкіну провести термінові консультації на рівні МЗС країн Нормандської четвірки щодо розвитку ситуації на Донбасі", - написав президент у Twitter.

Російсько-терористичні війська збільшили кількість обстрілів сил АТО на Донбасі. 9 серпня режим припиненню вогню було порушено 127 разів.

Сьогодні, 10 серепня, вночі бойовики за підтримки важкої броньованої техніки, танків і БТРів атакували українські війська в районі Старогнатівки.

Порошенко доручив МЗС поінформувати діючого голову ОБСЄ, держави-учасниці "нормандського формату", Євросоюз і НАТО про загострення ситуації на Донбасі та загрозу зриву плану мирного врегулювання.